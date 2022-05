O biotski raznovrstnosti

Živimo v obdobju, ko so številne živalske vrste ogrožene, mnogim celo grozi izumrtje. Največji krivec za to stanje je človek.

Človek – zaradi njegovega pohlepa ali »strokovne« neumnosti. Po drugi strani poznamo vsakoletne pritožbe kmetov o velikih škodah na poljih, predvsem zaradi divjih prašičev, in na pašnikih zaradi volkov. Zadnje čase tudi zaradi prevelikega števila bobrov. Vsak prevelik stalež divjadi je škodljiv, tako zaradi povzročenih škod kot za samo vrsto zaradi nalezljivih boleznih. Prevelike populacije živali vedno začnejo kositi nalezljive bolezni. Pri gamsih garje, pri lisicah steklina, pri svinjah kuga itd. Pri vseh živalih je enaka zgodba, tudi pri človeku.

Kaj je biotska raznovrstnost? To je naravno ravnovesje med populacijami živih bitij. Ko se ena populacija preveč namnoži, se zmanjša druga, s katero se prva hrani. Zaradi zmanšanja druge populacije zaradi pomanjkanja hrane se potem naravno zmanjša tudi prva. Na biotehničnih fakultetah dajejo za primer ravnovesje med pticami in insekti: če se namnoži veliko insektov, se poveča tudi populacija ptičev, ki se z insekti hranijo. To ima za posledico manj insektov in posledično manj ptičev ... Na kratko: več insektov – več ptičev, več ptičev – manj insektov. Gre za naravno ravnovesje in ustvarjanje zdravih populacij.

Človekov poseg v naravo je najbolj odločilen, predvsem zato, ker je človeške populacije mnogo preveč za sobivanje v naravi. Ljubitelji živali, katerega koli tropa, tako medvedov, volkov, prašičev ali bobrov (itd.), delajo škodo svojim tropom zaradi potencialnega širjenja bolezni!

Beseda raznovrstnost pomeni sobivanje za vsa bitja naravnega okolja za določene živali. Nobena vrsta ne bi smela prevladovati nad drugo, ker s tem rušimo zdravo ravnovesje v naravi.

Nasvet strokovnjakom za kmetijstvo, gozdarstvo in lovstvo: Pamet v roke in skrb za vse populacije živali, vključno s človekom. Vsi morajo dobiti svoj naravni prostor in nobena populacija ne sme s svojim številom ogroziti druge. Vsaka vrsta je kamenček v mozaiku narave. Nad tem naj bdijo samo strokovnjaki biotske raznovrstnosti in naj takoj ukrepajo, da bo nihanja in s tem škode čim manj.