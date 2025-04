O Celju in Fiorentini

Ob pričakovanju nogometnih tekem med Celjem in Fiorentino so nekateri športni novinarji navdušeno govorili o zgodovinski tekmi, ki je na slovenskih tleh še ni bilo. Realnost je precej drugačna.

Predsednik nogometnega kluba Celje Valerij Kolotilo je obdržal večino domačih fantov in dopolnjeval moštvo glede na želje trenerja Alberta Riere, ki je na nogometaše prenesel pozitivno predrznost, da zmorejo nekaj več. Turški kupec NK Maribor pa je pregnal večino domačih fantov, pripeljal pa igralce, ki so kot posamezniki morda dobri, v moštvu pa neučinkoviti. Sicer pa celotno moštvo v tekmah gara, vendar v igri ni predrznosti in veselja.

Zdaj pa o mariborskih vijolicah, ko so bogato in dolge cvetele.

Mariborčani so takrat igrali v Ligi prvakov, v Ligi Evropa, v Pokalu Intertoto in v Pokalu pokalnih zmagovalcev. Takrat so na »slovenskih tleh« igrala tudi naslednja evropska moštva: Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Birmingham, Borussia Dortmund, Braga, Brugge, Dinamo Kijev, Genk, Lazio, Olypique Lyon, Rangers ...

Lepo bi bilo, da bi še kdaj kateri slovenski klub tako cvetel.