Riera: Dokazali smo, da se zna Celje tudi braniti

Več kot 6000 gledalcev na štadionu Z'dežele je bilo priča novi zgodovinski zmagi nogometašev Celja. Za 1:0 proti Luganu v osmini finala konferenčne lige je zadel Tamar Svetlin v 23. minuti. Celjani so se izkazali v obrambi, tekmo pa končali z igralcem več, potem ko je bil v 90. minuti izključen kapetan Antonios Papadopoulos.

Trener Albert Riera je bil zadovoljen in verjame, da lahko slovenski prvaki napredujejo med najboljših 8. Povratna tekma bo v četrtek v Švici. Zmagovalec se bo v četrtfinalu pomeril z boljšim v dvoboju Panathinaikos – Fiorentina. V Grčiji je bilo 3:2.

»To je bila dobra predstava, ne vem, če naša najboljša, a dobra in zagotovo potrebna. Danes se nismo pripravili na branjenje, temveč te v to prisili tekmec. Gre za ekipo, ki te poskuša zelo zmesti. Imajo tri zelo odprte osrednje branilce, če na njih pritisneš, veliko tudi menjajo pozicije. Za nas je težko, ko igramo proti takim ekipam, a to mislim v dobrem smislu, saj to ustvarja veliko situacij, kjer moraš razmišljati, na koga boš pritisnil. Šlo je za tekmo, kjer smo morali braniti veliko situacij, saj je tekmec igral dobro. Po tekmi sem dobil sicer občutek, da bi lahko bilo še boljše. A opravili smo dobro delo, še posebej v obrambi, pokazali smo, da je Celje dobro tudi v obrambi. Pritisnili smo dobro, z žogo bi morali biti nekoliko bolj potrpežljivi in mirni. To bomo potrebovali naslednji teden, te zadnje podaje in situacije, kjer smo dobili žogo in želimo instantno zadeti, namesto da odigramo še kakšno podajo. To moramo spremeniti za naslednjo tekmo,« je povedal Španec na celjski klopi.