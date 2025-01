Obračun omrežnine

Novi način zaračunavanja omrežnine, kakor ga je določila Agencija za energijo, je v Sloveniji zelo vroča tema. Razumem, da se mora omrežnina obračunavati na osnovi moči, toda kako? Nekoliko sem se ukvarjal s tem obračunom in prišel do naslednjih zaključkov.

Znesek za plačilo se izračunava po porabi moči (kW) in ceni za kW. Časovni blok 1, na primer, ki je daleč najdražji, se obračunava v zimskem času v delovnih dneh od 7. do 14. ure in od 16. do 20. ure s tem, da se količina porabe določi kot povprečje pretekle zimske sezone ne glede na količino porabljene električne energije, tudi če je ta bila nič. Torej za nazaj! Na kateri podlagi – noben zakon ne velja za nazaj. Jih torej lahko tožim?

Za zniževanje stroškov nas spodbujajo k varčevanju, kar pa ni mogoče! Skrajni primer: v času prvega bloka si izklopim elektriko. Nič kW ni prišlo po omrežju, nič ga nisem obremenjeval. Obračun je še vedno: povprečje prejšnjega leta krat cena. Kaj pa bo v naslednjem letu, ker sem si letos elektriko izklopil? Povprečje moči za letos je nič, vendar pa so določili najnižjo možno moč 3,8 kW (?). Torej: 3,8 kW pomnoženo s 3,613240 je 13,73 evra. Za nič porabe, za nič moči – 13,73 evra! Temu se preprosto reče kraja! Največ vzamejo tistim, ki so letos zelo zmanjšali porabo, in tistim, ki imajo zelo nizko porabo. Ti, ki imajo porabo približno enako kot lani, ne plačujejo bistveno več, kar je agencija v opravičilo novega obračuna posebej poudarila.

Po mojem mnenju je varčevanje mogoče s 15-minutnim merjenjem moči in to obračunavati 15 minut po neki tarifi, 15 minut po neki drugi ... Ne verjamem, da to ni mogoče. Zakaj pa omrežnino tako obračunavajo večjim porabnikom?

Na obračunu električne energije je pri posameznem bloku navedena »dogovorjena moč za časovni blok«. Z menoj se nihče ni prav o ničemer dogovarjal, določili so jo po svoje.

Še to. Gospod Janez Kopač razlaga, da bi za spremembo programa potrebovali najmanj pol leta, če bi hoteli spremeniti način obračuna. Jaz pa vem, da takšni programi niso zelo zahtevni in da je vsaka sprememba možna v zelo kratkem času. Za začetek lahko korigirajo samo cene in količine. Prepričan sem, da to omogoča že sedanji program.