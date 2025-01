Pritisk na agencijo verjetno ni zakonit

V nadaljevanju preberite:

Po odstopu dveh od petih članov sveta agencije za energijo se postavlja več neprijetnih vprašanj, ki segajo do ministra za energijo Bojana Kumra in predsednika vlade Roberta Goloba. Oba namreč prihajata iz energetike, minister je celo sodeloval pri pripravi energetskega zakona, ki že deset let ne dovoljuje poseganja vlade, ministrstev, občin in posameznikov v odločitve neodvisne agencije. Vlada je kljub temu svet agencije pozvala k odstopu in ji dala čas do 8. januarja, da odgovori na vladne predloge sprememb metodologije za obračun omrežnin.

Svet agencije zaradi nesklepčnosti ne more obravnavati nobenih predlogov vladea. Podobno vpletanje v delo nacionalnega regulatorja je že obravnavalo evropsko sodišče, Nemčija pa je takrat dobila ostro opozorilo. O dogajanju bo vsekakor morala kaj povedati tudi krovna organizacija evropskih energetskih regulatorjev Acer, ki ima sedež v Ljubljani.