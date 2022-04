Odgovor na navedbe v prispevku »Država s takšnimi zakoni ni moja država«

V zvezi z navedbami dr. Sama Zvera v prispevku »Država s takšnimi zakoni ni moja država«, objavljenem 20. 4. 2022, da Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) »kriminalizira lepo in pravilno dobro delo«, da je to »bolno« in da je Komisija »slon v trgovini s porcelanom«, pojasnjujemo, da je Komisija v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) pristojna za nadzor nad sprejemanjem daril v javnem sektorju, pri čemer prepovedi in omejitve v zvezi s tem veljajo tako za javne uslužbence kot funkcionarje.

Komisija obravnava vse prejete prijave in v okviru postopka najprej preveri navedbe iz prijave, da bi ugotovila, ali obstaja sum kršitev ZIntPK. Konkretni postopek v zvezi darilnimi boni, ki ga v članku omenja dr. Samo Zver in smo ga začeli na podlagi prejete prijave, je še v teku, zato ni na mestu prejudiciranje končne odločitve. Vsekakor pa Komisija zgolj s svojim preverjanjem dejstev in okoliščin nikakor ne kriminalizira dejanj, pač pa v skladu s svojimi pristojnostmi in dolžnostmi ugotavlja dejansko stanje in ali je pri tem prišlo do kršitev veljavne zakonodaje. Namen omejitev in prepovedi sprejemanja daril v javnem sektorju je med drugim tudi zmanjševanje možnosti za neutemeljene očitke in nezaupanje v poštenost uradnih oseb pri izvajanju javne službe.

Vsekakor se strinjamo, da se v praksi nekatere zakonske omejitve lahko izkažejo kot neživljenjske, vendar pa je treba tovrstne kritike v prvi vrsti nasloviti na zakonodajalca oziroma pripravljavca zakona in ne na organ, ki mora zakonskim določbam slediti.