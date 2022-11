Odprto pismo ministrici za zunanje zadeve Tanji Fajon

Spoštovana ministrica, gospa Tanja Fajon, že od razpada Jugoslavije poskušamo Slovenci od Republike Hrvaške doseči vračilo lastnine, odvzete v času jugoslovanske komunistične vladavine. V Sloveniji je nekaj deset upravičencev, ki jim je bila zaradi napačne uporabe materialnega prava s strani pristojnega organa storjena krivica, saj nelegalno odvzete nepremičnine Slovencev na Hrvaškem niso bile lastnikom niti vrnjene niti poplačane.

Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) se je v preteklosti angažiralo (leta 2016), da bi Hrvaška privolila v sprejetje bilateralnega sporazuma s Slovenijo glede vračila lastnine, odvzete v času jugoslovanske komunistične vladavine (kot je bilo predvideno v hrvaškem pravnem sistemu), s čimer bi odpravili to krivico. Slovenja naj bi tak predlog sporazuma s Hrvaško že davno pripravila. Kaže pa, da se po več kot 30 letih Hrvaška neovirano izogiba tej obvezi in bilateralnega sporazuma ne podpiše.

Spoštovana ministrica, dne 6. julija 2022 in 4. septembra 2022 ste prejeli e-pošto, v kateri sem vas prosil za informacijo, ali MZZ ohranja vprašanje denacionalizacije v Republiki Hrvaški odprto in nerešeno. Ker odgovora nisem prejel, sem prisiljen postaviti to vprašanje javno.

Prav bi bilo, da bi MZZ ščitil pravice Slovencev na Hrvaškem in se angažiral, ko so te pravice kratene. Ker gre za le nekaj deset Slovencev, ki so oškodovani, ta krivica ni nikoli dosegla medijske pozornosti razen leta 2016, ko je to problematiko opisal novinar Rok Kajzer v Delu 13. maja 2016 (članek dosegljiv na povezavi https://www.delo.si/ozadja/denacionalizacija-na-hrvaskem-v-cakanje-zakleti.html).

Ko sprejemamo Hrvaško v schengen, poudarjamo, da je v EU pomembna vladavina prava. Prav bi bilo, da Slovenija opozori Hrvaško, da preprečevanje denacionalizacije nepremičnin Slovencev v Hrvaški predstavlja izmikanje vladavini prava. Ponovno vas prosim za informacijo, kako se glede tega vprašanja kratenja pravic denacionalizacije nepremičnin Slovencev v Republiki Hrvaški opredeljuje MZZ.