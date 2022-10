Odprto pismo Vladi Republike Slovenije: vojna v Ukrajini

Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Robert Golob, spoštovani ministri in ministrice!

Volili smo spremembo oblasti, volili smo Vas, ker smo hoteli drugačno politiko vladanja, tudi na področju zunanje politike in zlasti v odnosu do ključnega in morda usodnega izziva človeštva, zagotovo pa Evrope v letu 2022, to je do vojne v Ukrajini! In do obče krize, ki sta jo povzročila tako zločinska in neopravičljiva Putinova agresija kot neprimerno odzivanje nanjo s strani Zahoda.

Toda kar vidimo, je popolna kontinuiteta s politiko prejšnje vlade, ki je v imenu enotnosti znotraj Evropske unije in Nata slepo, nekritično sledila vsemu, kar so odločali njuni vodilni pod vodstvom politike ZDA! Ja, tudi vaša vlada, spoštovani gospod predsednik, ne uvidi, da zgolj vztrajanje pri sankcijah zoper Rusko federacijo, brez premišljene, odločne diplomatsko-politične mirovne pobude vodi le k podaljševanju in stopnjevanju konflikta ter poglabljanju stisk in negotovosti ljudi tudi v sleherni članici evropske povezave. Zato so vse pogostejši in množičnejši protesti in nemiri širom po Evropi zoper lastne oblasti. Tovrstna politika se kot bumerang vrača nazaj.

Na vseh srečanjih EU – po novem tudi Evropske politične skupnosti – pa na vseh marginalnih, kot je naš BSF, ploskamo Zelenskemu, ko se zahvaljuje za pomoč in prosi za dodatno – razumljivo in prav! Toda ko označi ruske turiste za vojne zločince in teroriste, ki da ne smejo v Evropo, ker naj bi ogrožali našo varnost, bi mu morali reči: »Tega pa ne!« Nasprotno, še posebej v luči dogajanj po Putinovem vpoklicu rezervistov je treba ruske begunce obravnavati z enako odprtostjo kot ukrajinske. Prav tako bi morali reči nedvoumen Ne nevarnim pozivom ukrajinskega predsednika k takojšnjemu sprejetju Ukrajine v Nato in k preventivnemu opozorilnemu napadu na Rusijo.

Če bi vlada ob nastopu mandata sporočila vodstvoma EU in Nata, da je bil čas za spremembo politike do Rusije in da se bo sama zavzemala za nov pristop oziroma za okrepljeno diplomatsko ofenzivo ter za Kremlju in Kijevu sprejemljivo pogajalsko ponudbo ter bi nam morda sledil še kdo med članicami EU, bi se z veliko verjetnostjo izognili vsemu ali večini tega, kar je doslej osemmesečni konflikt pustil za seboj: na tisoče mrtvih, nepopisno razdejanje, neizmerno človeško trpljenje, ruska aneksija dela Ukrajine.

Ravnanje ruske vojske in tudi Putina osebno je od samega začetka vsega obsojanja vredno, Rusija je z napadom na neodvisno in suvereno državo Ukrajino zagrešila zločin in Putin bo moral za to odgovarjati, če ne drugače, pred zgodovino, a zdaj je potreben razmislek o tem, kako dalje!? Kajti smo že pri grožnjah z atomsko bombo.

Tudi uporaba manjšega, taktičnega jedrskega orožja in le na ukrajinskem ozemlju proti domačim silam, ki napredujejo v Donbasu, bi vodila do Armageddona – kot se je izrazil predsednik ZDA Joe Biden. To pa pomeni, da smo prišli do trenutka, ko je »vrag odnesel šalo« ali jo je vsaj začel odnašati. To je igra z atomskim orožjem, igra pogube! Igra »Nepovrata«!

Upamo, spoštovani gospod predsednik vlade, gospodje ministri, gospe ministrice, da tudi sami uvidite, da se stvari nevarno bližajo katastrofi neizmerljivih razsežnosti, da drvimo k jedrskemu spopadu. Iz zgodovine pa vemo, da se vojne vedno končujejo za pogajalsko mizo, zato je pogovore med Rusko federacijo in zavezništvi (EU in Nato) nujno začeti takoj!

V čast nam bo, v čast Republiki Sloveniji, Vam osebno in vladi, ki jo vodite, če boste prav Vi oziroma slovenska politika dali konkretno pobudo za prekinitev ognja in za začetek pogajanj o prihodnjem sobivanju in sožitju med EU in Rusijo.

V imenu zaupanja, ki smo Vam ga poverili na volitvah, ter prisege ob nastopu mandata, da boste varovali Ustavo RS, ki v 124. členu izrecno zapoveduje, da »pri zagotavljanju varnosti izhaja država predvsem iz mirovne politike ter kulture miru in nenasilja«, pričakujemo, da storite vse, da pride do tega dialoga! Kot prvo pozovite Bruselj, naj vodstvi Nata ali EU zaženeta tovrstni poizkus oziroma naj napotita ustrezno delegacijo v Moskvo, ki naj preveri pripravljenost ruske strani na pogajanja, o čem in pod kakšnimi pogoji. Še več: naj animira Putina, da prekine vojno in pristopi k pogovorom. Slovenija bo pri tem aktivno sodelovala. Sicer njenega soglasja k novim sankcijam proti Rusiji in k nadaljnjemu oboroževanju Ukrajine ne bo! Kajti čas se izteka, in če bodo vse vajeti ušle iz rok, bomo začeli odštevati dneve, morda celo ure preživetja človeštva!

Spomenka Hribar in Aurelio Juri, Maja Breznik, Bojko Bučar, Andrej Cetinski, Janez Černač, Jožko Čuk, Jože P. Damijan, Silvo Devetak, Bogomil Ferfila, Božidar Flajšman, Mira Hladnik, Miran Hladnik, Polona Jamnik, Maca Jogan, Franco Juri, Edelman Jurinčič, Dušan Keber, Uroš Lipušček, Sonja Lokar, Aleksander Merlo, Vlado Miheljak, Vesna Mikolič, Josip Rastko Močnik, Matjaž Mulej, Mateja Kožuh Novak, Emil Milan Pintar, Dušan Plut, Božo Repe, Rudi Rizman, Iztok Simoniti, Svetlana Slapšak, Božidar Slapšak, Miloš Šonc, Iztok Šori, Renata Šribar, Aleks Štakul, Primož Šterbenc, Darko Štrajn, Peter Tancig, Simona Tancig, Niko Toš, Maurizio Tremul, Marko Uršič, Ivo Vajgl, Mitja Žagar, Viktor Žakelj