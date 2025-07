OPEV: Pravne države etični kodeksi ne morejo rušiti

Odbor za pravno-etična vprašanja Zdravniške zbornice Slovenije (OPEV) zavrača razlage arheologa, etnologa in zgodovinarja dddr. Andreja Pleterskega o razmerjih med poklicno etiko in pravom, o protipravnosti Kodeksa zdravniške etike (KZE) in rušenju pravne države, izraženem v še enem pismu bralcev, objavljenem 5. julija v časopisu Delo.

OPEV meni, da sta etika in pravo prirejena sistema pravil. Etika in pravo se razlikujeta po svojem izvoru, svojem cilju in po posledicah kršitev. Lahko se v nekem delu pokrivata, ni pa nujno, da vedno se, saj bi sicer enega (verjetno etike) ne potrebovali. Ne glede na težave, ki jih ima dddr. Pleterski s KZE, bo kodeks poklicne etike zdravnikov postavljal avtonomna etična pravila zdravniškega poklica. Sprejemali in interpretirali ga bodo zdravniki.

OPEV meni, da pravne države etični kodeksi ne morejo rušiti. Največja grožnja pravni državi niso poklicne etike, ampak heteronomni predpisi (npr. zakoni, uredbe …) vsakokratne vladajoče politike, ki ne odražajo širšega družbenega konsenza na področju urejanja, se sprejemajo s pozicije moči in so zato z vsakokratno novo vladajočo politiko podvrženi spremembam (s pozicije moči).

Na špekulacije dddr. Pleterskega, katero mnenje Komisije za medicinsko etiko pri MZ podpira OPEV, odgovarjamo, da OPEV podpira relevantno objavljeno mnenje 0120-77/2022-3 z dne 3. 5. 2023. V tem mnenju so izraženi pomembni pomisleki, vezani na sprejemanje zakonodaje o pomoči pri končanju življenja, in to, po mnenju OPEV, ne glede na zakonodajno verzijo predloga.

OPEV od nekoga, ki se podpisuje s prof. dddr. Andrej Pleterski, znanstveni svetnik, zaslužni raziskovalec ZRC SAZU, pričakuje, da kolege profesorje v svojih pismih bralcev naslavlja z enako mero spoštljivosti, kot jo je pripravljen pripisati sebi.