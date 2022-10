»Poroka za vse« po nemško in po slovensko

Hvala bogu imamo za sabo spremembo zakona, izenačene so pravice in dolžnosti istospolnih in raznospolnih parov. Normalno bi pričakovali, da bo zdaj konec ideoloških nategovanj na to temo. A žal očitno ne bo tako, politično klimo nam bosta še kar naprej zastrupljala grimsovanje in zaotrokegrejstvo.

Kako drugače je bilo v Nemčiji! Ustrezni zakon je bil v bundestagu sprejet tik pred volitvami za zadnjo legislaturo Angele Merkel. Pametni politiki so presodili, da bi bilo škodljivo, če bi predvolilno kampanjo obarvala ideološka tema, zato so krščanski demokrati svoje poslance napotili, naj glasujejo po svoji vesti, pametni poslanci pa so zagotovili potrebno večino za sprejetje ustreznega zakona. Tematika zakonske zveze je izginila iz političnega boja.

Toda nemška krščanska demokracija je solidna desnosredinska stranka. Desno od nje je stranka AfD, ki je delno že zunaj ustavnega loka. Tako stranko, ki je delno zunaj ustavnega loka, imamo tudi pri nas; a če je AfD v Nemčiji tujek (ko denimo predlaga svojega kandidata za podpredsednika bundestaga, ta redoma ne dobi potrebnih glasov), je SDS dominantna stranka desnice, njen vpliv na naše krščanske demokrate je negativen, hromi jih in jim onemogoča, da bi postali moderna konservativna stranka. Za našo temo jih fiksira v okvirih, ki jih začrtava satirični verz Janija Kovačiča »Otroci samohranilk so pokvarjeni«. Res je žalostno gledati simpatično poslanko, ki nas prepričuje, kako fina je popolna družina z očkom, mamico in dvema paroma starih staršev, kot da tega ne bi vsi vedeli, problema samohranilk in samohranilcev, pa dedkov in babic, ki skrbijo za vnučke, tet in stricev, ki preživljajo nečake, in kar je še takih, pa se mahanje s podobo idealne družine sploh ne dotakne. Žalostno je poslušati »ugotavljanje«, da osebi istega spola ne moreta zaploditi otrok in da zato nimata pravice do posvojitve, pri tem pa vsi vemo, da se za posvojitev potegujejo predvsem taki pari, ki ne morejo zaploditi otrok. Nezaslišano je, če v parlamentu vrešči poslanka, da je biblija višja od ustave. Da, do moderne desne stranke čaka slovenske krščanske demokrate še dolga pot!

In kaj lahko storijo mediji? Predvsem naj ne bodo multiplikatorji grimsijad in vsezaotročarij, o njih naj poročajo samo toliko in tako, kot ti samozvani preroki zaslužijo. Seveda pa bodo mediji storili svojo dolžnost, če bodo oblasti kazali zrcalo, kje in kako njeno ravnanje izboljšuje, poslabšuje ali ignorira realne probleme družinskega življenja, če bodo torej še naprej počeli to, kar počno že danes.