Poziv za razpravo o novinarskih in etičnih standardih TV Slovenija (2)

Poziv Programskemu svetu za razpravo o novinarskih in etičnih standardih TV Slovenija

Ob pozivu Špele Furlan pod naslovom Poziv Programskemu svetu za razpravo o novinarskih in etičnih standardih TV Slovenija v Delovi rubriki Pisma bralcev in odmevi 1. aprila 2022 bi jo rad spomnil na nekaj dejstev in ji postavil vprašanje.

Zakon o Radioteleviziji Slovenija pri sestavi vodstvenih organov RTV Slovenija zahteva, da se mora pri imenovanjih v njen Programski svet v največji možni meri upoštevati zastopanost strank v Državnem zboru Republike Slovenije.

V sklepu, ki ga je 13. decembra 2021 sprejela Mandatno-volilna komisija Državnega zbora RS pod vodstvom poslanca Ivana Hršaka, takrat poslanca stranke Desus, zdaj člana stranke Naša dežela, so bili kljub opozorilom opozicije, da gre za nespoštovanje zakona, za člane Programskega sveta Radiotelevizije Slovenija vključeni le kandidati strank Desus, SMC, SNS, SDS in NSi ne glede na dejansko zastopanost strank v parlamentu. Stranke si v parlamentu namreč po številu poslancev sledijo takole: SDS, LMŠ, SD, Levica, NSi in šele potem pridejo na vrsto SMC, Desus in SNS. Torej bi morale imeti svoje predstavnike v Programskem svetu RTV Slovenija tudi LMŠ, SD in Levica.

Koalicija je 27. decembra 2021 na seji državnega zbora, ki jo je vodil poslanec Branko Simonovič, takrat poslanec stranke Desus, zdaj član in poslanski kandidat stranke Naša dežela, kljub opozorilom opozicije, da krši zakon, izglasovala pet članov, ki jih na predlog političnih strank državnega zbora ta imenuje v Programski svet RTV Slovenija. Pred glasovanjem je opozicija sejo protestno zapustila. Koalicija je izglasovala kandidate, ki jih je predlagala mandatno-volilna komisija parlamenta. Med temi petimi so bili Dejan Cesar, ki ga je predlagala poslanska skupina Desus, Anuša Gaši, ki jo je predlagala poslanska skupina SMC, Vane Gošnik na predlog SNS, Jožef Jerovšek na predlog SDS in Maja Lapornik na predlog NSi. Koalicija v državnem zboru je torej po drugem poskusu glasovanja vsilila v Programski svet RTV Slovenija vsaj tri kukavičja jajca.

In vprašanje: Kako naj od oseb, ki so se pustile koaliciji na neetičen način nastaviti v programski svet, pričakujemo etično razpravo o etičnih standardih?