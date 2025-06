Premier Golob, zbudi se za Soško dolino

Bovec nima banke, ima dva bankomata, ki sta večinoma prazna, Petrol bo jeseni obnavljal bencinsko črpalko v Bovcu, kar pomeni, da bodo lahko vozniki tankali v Kobaridu ali Kranjski Gori – ko pa bo prišla zima, Kranjska Gora odpade in ostane samo Trbiž. Torej, predsednik vlade Robert Golob, daj, zbudi se in naredi kaj za to dolino.

Dodatno poštarji ne bodo več nudili pomoči (posebno bo to prizadelo starejšo generacijo, ki je v tem koncu Slovenije v večini) pri plačevanju rednih mesečnih položnic.

Cesta čez Vršič je sedaj odprta, ni pa dokončana … Celotno obravnavanje tega konca Slovenije je slabo. Spominja me na bolnika s sladkorno boleznijo, ki uporablja inzulin in se drži diete, na gangreno v nogi pa je pozabil.

***

Peter J. Česnik, Ljubljana

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.