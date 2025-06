Ko potovanje z vlakom postane nočna mora

V nedeljo, 15. junija, sem skupaj z drugimi potniki potovala po železniški progi Ljubljana–Divača. Ob prihodu na postajo Rakek so nas iz vlaka izkrcali brez razlage, predali avtobusom za nadomestni prevoz, ki pa so peljali le do Postojne. Tam smo ponovno čakali zamujajoče vlake – brez informacij, brez usmerjanja, brez podpore. Nekateri potniki, med njimi številni tujci, so zaradi zamud in slabe obveščenosti zamudili povezave proti Italiji. Nastala je zmeda, nejevolja, upravičeno nezadovoljstvo.

To ni bil izreden dogodek – to je posledica slabega sistema obveščanja potnikov, ki očitno nima niti osnovnih standardov: Ni vnaprejšnjih opozoril ob nakupu vozovnic. Ni večjezičnih informacij za tuje potnike. Ni navodil na postajah ali v vlakih, ni osebja, ki bi potnikom pojasnilo situacijo. Nadomestni prevozi se končajo predčasno, kar potnike dodatno zmede.

To pismo pišem v svojem imenu in imenu številnih potnikov, ki smo bili prepuščeni sami sebi.

Medtem ko država gradi železniško infrastrukturo za milijarde evrov, osnovno obveščanje potnikov ostaja v dobi pred internetom. Zato sprašujem: Kdo bo končno prevzel odgovornost za (ne)obveščanje potnikov? Kdaj bomo dobili informacije, kot jih imajo v drugih evropskih državah – jasno, ažurno in večjezično?

Potniki nismo statisti v prometnem sistemu. Smo ljudje z obveznostmi, povezavami, pravico do obveščenosti – in končno tudi davkoplačevalci, ki financiramo ta sistem.

Helena Gašperšič, Divača.

