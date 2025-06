Županu smešno nizka kazen, ki kar vabi h goljufiji

V medijih sem prebral, da je župan občine Videm Brane Kolednik kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. S spremembo sistemizacije delovnih mest v občinski upravi je omogočil svoji sestri, da je lahko prišla na boljše delovno mesto. Tja jo je lahko premestil z omenjeno spremembo.

Na podlagi prijav so se s tem v KPK ukvarjali že v letih 2023 in 2024, domnevno zapravili veliko delovnih ur in časa in sedaj so županu izrekli »gromozansko« globo 400 evrov. Si predstavljate? Ničesar ne izvemo o sestri (pa nimam nič proti njej). Je ostala na boljšem delovnem mestu? So jo vrnili na prejšnje?

Kakšno sporočilo pa je to vsem ostalim županom, drugim funkcionarjem? 400 evrov kazni nekomu, ki nima slabe plače. Župani imajo po mojem nekje od 3500 do 6000 evrov bruto plače, odvisno od števila prebivalcev v občini.

Kako ni nikogar, ki bi takšnega župana odstavil, sestro vrnil na prejšnje delovno mesto in s tem sporočil potencialnim pokvarjencem, kaj jih čaka v podobnih primerih. Če bi takšne kazni vpeljali, bi marsikdo, če ne že vsi od vodilnih funkcionarjev, dvakrat premislil, ali se mu takšno početje splača. Pri nas pa se nekateri občani ob tem jezijo, drugi se nasmihajo, tretji preklinjajo ... Kazen 400 evrov za takšen prekršek pa kar vabi potencialne goljufe.

Do kdaj še? A takšno KPK potrebujemo? Nekaj je treba spremeniti. In kdo to lahko naredi?

***

Marjan Stokanovič, Novo mesto.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.