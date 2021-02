Prenova glavne tržnice v Ljubljani in garažna hiša pod njo

Predvidena dogradnja Mahrove hiše sega prek srednjeveškega obzidja in zmanjšuje prostor odprte tržnice. Mahrova hiša je bila zgrajena leta 1843 zunaj mestnega obzidja kot imenitni hotel Bahabirt. Foto Uroš Hočevar/Delo

Delo je 5. februarja poročalo, da bo imela po načrtih MOL glavna tržnica v Ljubljani čez tri leta novo podobo in garažno hišo.Fotografija v ilustraciji članka prikazuje projekt biroja Kombinat. Štirietažna podzemna garaža sega globoko pod nivo Ljubljanice in kot jez preusmerja podzemne tokove izpod Grajskega hriba proti nadškofiji in stolnici. Dogradnja Mahrove hiše sega prek srednjeveškega obzidja in zmanjšuje prostor odprte tržnice. Ozelenitev tržnice z drevjem je iluzorna, saj koreninski sistem visokega drevja zahteva prostor za razvoj korenin, ki ga v projektu ni. Izbor lokacije uvozne rampe ob arkadah, ki uniči neposredno okolje Plečnikove mojstrovine, ni primeren. Kombinat d.o.o. je snoval in spreminjal projekt od leta 2007.V članku je zapisano, da gradnji garaže nasprotujejo civilna iniciativa, številni meščani in tudi del stroke. Od leta 2018 je nedokončan sodni postopek v sporu z nadškofijo, stolnim kapitljem in stolno župnijo o pripadajočem zemljišču. Za projekt MOL okoljevarstveno soglasje ni bilo dano. MOL je konec leta 2020 prekinil pogodbo s projektantom Kombinat in objavil javno naročilo za izbiro projektanta z rokom za oddajo do 4. marca 2021.Projekt MOL sestavlja obnova in posodobitev tržnice, dogradnja in sanacija Mahrove hiše, srednjeveški muzej in garažna hiša. Mahrova hiša je bila zgrajena leta 1843 zunaj mestnega obzidja kot imenitni hotel Bahabirt, v katerem je prebival srbski knez Miloš Obrenović, feldmaršal Radetsky, v njem se je rodil burbonski knez Don Carlos, v njej je služboval pesnik France Prešeren v advokatski pisarni Blaža Crobatha. Kasneje je bila v njej prva avstro-ogrska trgovska šola. Danes prezrta ljubljanska palača ni primerna za adaptacijo modernih uradniških prostorov. Tudi s planirano dogradnjo – ki sega prek srednjeveškega zidu na območje, kjer je bil prvi ljubljanski botanični vrt, stoletje prej, preden so ga preselili na sedanjo lokacijo – projekt, namenjen modernim administrativnim pisarnam, funkcionalno in ekonomsko ni upravičen.Posodobitev tržnice (po predlogu etapne gradnje): Posodobitev tržnice (brez garaž) je res nujna. Po zgledu in programu posodobljene tržnice na Östermalmu v srcu Stockholma sva izdelala projekt z dostopom iz Poljanskega nasipa pod Kopitarjevo ulico v podzemno etažo, namenjeno samo za tržnico in Plečnikove arkade. Vključila sva kletne prostore in zastekljen atrij Mahrove hiše. Stroškovna ocena: 6,7 milijona evrov. Lastništvo zemljišča na tem območju ni sporno. Za posodobitev tržnice okoljevarstveno soglasje ne bi bilo problematično. Garažne hiše tržnica ne potrebuje, saj so garaže in parkirišča v neposredni bližini tržnice. Prebivalci stare Ljubljane prihajajo peš, na razpolago jim je tudi električno vozilo kavalir. Mestna avtobusna povezava zadeva tržnico.Srednjeveški muzej in predstavitev vzhodnega srednjeveškega obzidja: Projekt srednjeveškega muzeja zajema območje Barbakana, pot po obrambnem jarku do žičnice, dvojnega obzidja ob Mahrovi hiši do Vodnega stolpa ob Ljubljanici in cerkve Marijinega vnebovzetja (Ocena 5,2 milijona evrov). Tudi tu lastništvo zemljišča ni sporno in za ta projekt okoljevarstveno soglasje ne bi bilo problem.Že 19. decembra 2009 sva predstavila projekt srednjeveškega muzeja na takrat še arheološko neraziskanem območju na Krekovem trgu. Izdelala sva ga na podlagi arhivske dokumentacije iz časa srednjega veka, še preden so območje raziskali arheologi. Ob predstavitvi so prisostvovali direktorji sekcij MOL, ZVKDS Ljubljana in Mestnega muzeja. Gospod župan je projekt pozitivno sprejel in naročil študijo povezave predlaganega srednjeveškega muzeja z žičnico na grad. Projekt sva kot želeno dopolnila in ga dopolnjevala v času arheoloških raziskav do leta 2017, ko sva predstavila projekt zaščite celotnega vzhodnega mestnega obzidja na kongresu European Walled Towns (EWT) na Nizozemskem, ki je predlog podprl s pismom slovenskemu ministru za kulturo.Janez Kromar z Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) je 14. marca 2016 zapisal, da bodo arheologi »ponovno izkopali mogočen obrambni sistem pred mestnimi vrati, imenovan Barbakan, in ga v vsej svoji veličini pokazali ljubljanskim meščanom in obiskovalcem. Pred Barbakanom so v zgodovini spoštljivo obstali meščani in celo cesarji, sedaj pa bi z njegovo prezentacijo celovito prikazali obrambni sistem srednjeveške Ljubljane. Pred Mahrovo hišo bi nastalo mesto pod mestom. Barbakan bi lahko postal babilonski stolp, velika znamenitost, ki bi privabljala turiste in meščane Ljubljane«.Posodobitev in modernizacija tržnice in projekt srednjeveškega muzeja se lahko izvedeta brez odlašanja.Projekt garažne hiše: Projekt garažne hiše – za katerega je sporno lastništvo zemljišča in okoljevarstveno soglasje v zaščiteni stari Ljubljani še ni bilo dano, pa tudi strokovne geološke, hidrološke ter arheološke raziskave niso končane – je lahko časovno ločen projekt. Po podatkih v frančiškanskih arhivih je pod tlakom tržnice kar 17 grobnic srednjeveških plemiških družin z 280 pokojniki. Izkušnja gradnje garaž pod Kongresnim trgom svari pred destruktivno močjo podzemnih vodnih tokov.Alternativa garaže pod tržnico, ki jih sama tržnica ne potrebuje, je gradnja v Grajskem hribu po že večdesetletnem predlogu skupine arhitektov, neprimerno cenejša kot gradnja že izvedenih garaž pod Kongresnim trgom (primerjava s ceno garaž pod grajskim hribom v Salzburgu).S problematiko območja tržnice na Vodnikovem trgu, zaščite in predstavitve arheoloških ostalin na Krekovem in Vodnikovem trgu se ukvarjava od leta 2009. Svoje delo sva predstavila MOL, ministrstvu za kulturo, ZVKD in Mestnemu muzeju. Bilo je objavljeno tudi občasno v sredstvih javnega obveščanja.Prijavljava se na razpis za izbiro projektanta.