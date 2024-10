Problem medicinskih sester

Moja zdravnica me je z napotnico napotila na operacijo v Splošno bolnišnico dr. Franca Derganca Nova Gorica v Šempetru.

Stekel je postopek priprave na operacijo. Najprej sem moral narediti rentgenski pregled pljuč in preiskavo CT. S temi izvidi sem šel k svoji zdravnici. Sestra mi je naredila še test EKG. Medtem ko me je pripravljala zanj, je telefon kar naprej zvonil: morala je namreč sprejemati naročila za recepte za zdravila. Ko sem jaz končal na EKG, je nanj takoj prišel naslednji pacient. Zdravnica je pogledala vse izvide in dodala svoje mnenje. Ko sem bil v ordinaciji, sta zdravnica in medicinska sestra delali več kot »sto na uro«. Lahko rečem, da nista imeli niti minute odmora. Z obsežno dokumentacijo sem šel k anesteziologinji, ki me je tudi pregledala in dala končno dovoljenje, da lahko grem na operacijo. Moja operacija je uspela, za kar sem vsem iskreno hvaležen. Po operaciji sem bil premeščen na interni oddelek.

Zdaj pa še o pravem razlogu, zakaj pišem to pismo. Na internem oddelku pridejo pacienti po operaciji s hudimi bolečinami. Medicinske sestre morajo zanje poskrbeti: previjanje ran, injekcije proti strjevanju krvi, odvzem kri, infuzije, merjenje pritiska, temperature in še veliko drugega. Kljub zelo zahtevnemu in odgovornemu delu nikoli nisem slišal, da bi katera od medicinskih sester dvignila glas ali kaj slabega rekla pacientu. Medicinske sestre internega oddelka so pravi angeli za svoje bolnike.

Čeprav je delo medicinskih sester zelo težko in zahtevno, mislim, da je prav poklic medicinskih sester najbolj zapostavljen v Sloveniji. Da je to res, kaže tudi dejstvo, da vse več medicinskih sester odhaja na bolj enostavna in daleč bolje plačana delovna mesta. Z novimi investicijami in tehnologijami se odpirajo nova delovna mesta, zato bo v prihodnosti odšlo še veliko več medicinskih sester. Utegne se nam zgoditi, da čez nekaj let zdravstveni domovi in bolnišnice ne bodo več imeli medicinskih sester. Zdaj ko je v javni obravnavi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti, je skrajni čas, da država popravi zgodovinsko krivico do medicinskih sester. Če država ne ukrepa in ne naredi tega danes za jutri, bo pojutrišnjem že prepozno.