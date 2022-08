Referendumov ne bi smeli izkoriščati za vsako stvar (2)

Z zanimanjem sem prebral prispevek novinarke Barbare Eržen z naslovom Referendumov ne bi smeli izkoriščati za vsako stvar (Delo, 5. avgusta, stran 2).

Že sam naslov nam pove, da si nekateri »demokrati« prilaščajo to obliko demokratičnega odločanja ljudi – volivcev. Lahko bi rekli, da si ga prilaščajo za svoje specifične politične namene. To dokazujejo predlogi SDS za referendume na področjih, ki so čisto strankarske politične potrebe in želje. Za izvedbo vseh treh referendumov pa potrebujejo vsaj še NSi, ki jih v večini primerov uresničevanja njihovega strankarskega programa tudi podpira. O tem, kako bodo delovali, še razmišljajo oziroma »se še odločajo«. Postopki so sicer za vse kar zahtevni, vendar se zavedajo, da so tako člani SDS kot tudi člani NSi poslušni in ubogljivi, tako da zbiranje 40.000 podpisov ne bo poseben problem. Kakšen bo rezultat referenduma, pa jih po izjavah odgovornih ne zanima. Glavno je, da se maščujejo za nepričakovano izgubljene volitve. Treba je za vsako ceno upočasniti delovanje nove vlade in politično delovanje koalicije nasploh.

Navedel bom primer, ki ga je izpostavila podpredsednica NSi, ga. Vida Čadonič Špelič, ko je ugotovila, »da ne bi bilo slabo, če bi ljudje povedali, kakšno RTV Slovenija si želijo«. Zanimivo. Odkar je začelo delovati novo vodstvo, sestavljeno iz ljudi, ki nimajo veliko pojma o delovanju javne RTV, in hkrati novi programski svet, sestavljen v večini iz pripadnikov SDS, jima je uspelo največjo javno medijsko institucijo, javno RTV, spraviti na dno. Do zdaj, okoli 30 let, se ni javil nihče (ne stranke ne civilna družbena gibanja), ki bi izrekel zahtevo po spremembi programov naše RTV Slovenija. Bila je na vrhu lestvice po gledanosti in po pestrosti programa. Zdaj, ko je na dnu, pa jih kar nenadoma zanima, »kakšno RTV si ljudje želijo«?

Odgovor je na dlani! Ljudje si želijo kvaliteten program, ki ga ustvarjajo ljudje, ki se na delovanje institucije spoznajo, brez vmešavanja politike, ker je to javna, slovenska RTV, ne državna in ne strankarska. Kadrovanje, ki je bilo in je najbolj sporno, mora biti pod nadzorom stroke, ki je odgovorna kolektivu in slovenski javnosti.