Spodbujanje enakosti na področju zdravja

Zdravje je človekova temeljna pravica in univerzalna vrednota. Boljše zdravje pomeni večjo blaginjo ljudi ter vpliva na preživetje in razvoj države in sveta samega. Na 77. svetovni zdravstveni skupščini so člani sprejeli splošni delovni program Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za obdobje 2025–2028, ki države poziva k izboljšanju pokritosti z zdravstvenimi storitvami in okrepitvi finančne zaščite za zagotovitev univerzalnega zdravstvenega varstva.

Tajvanski nacionalni sistem zdravstvenega zavarovanja (NHI), ki pokriva 99,9 odstotka prebivalstva, je letos dopolnil 30 let. Sistem NHI zagotavlja pravično, dostopno in učinkovito zdravstveno varstvo prebivalcev Tajvana in je postal svetovno merilo za doseganje splošnega zdravstvenega varstva. V letni raziskavi, ki jo izvaja organizacija Numbeo, je bil Tajvan sedem let zaporedoma uvrščen na prvo mesto v kategoriji indeksa zdravstvenega varstva.

Sistem NHI deluje na podlagi samoplačniškega in samozadostnega modela, ki učinkovito rešuje finančne izzive zaradi staranja prebivalstva in naraščajočih stroškov zdravstvenega varstva. Z reformo premijskih stopenj in dodatnih virov financiranja je sistem postavljen na trdne in trajnostne temelje.

Predsednik Lai Ching-te je za spodbujanje zdravja prebivalcev Tajvana predstavil vizijo zdravega Tajvana leta 2024, s katero smo še naprej osredotočeni na ljudi, družine in skupnosti, zato širimo dejavnosti za spodbujanje zdravja in preventivno zdravstveno varstvo. Poleg tega izvajamo načrt družinskih zdravnikov, ponujamo celovito oskrbo bolnikom s kroničnimi boleznimi in uporabljamo telemedicino za izboljšanje dostopnosti zdravstvenega varstva na podeželju. S spodbujanjem integrirane dolgotrajne oskrbe, paliativne oskrbe in staranja v domačem okolju zagotavljamo celostno, vseživljenjsko in dostojanstveno oskrbo za vse ljudi ter uresničujemo enakost na področju zdravja.

Svetovna zdravstvena organizacija je leta 2021 objavila globalno strategijo za digitalno zdravje za obdobje 2020–2025, s katero si prizadeva za razvoj in sprejetje digitalnih zdravstvenih rešitev za preprečevanje, odkrivanje in odzivanje na nalezljive bolezni. Tajvan še naprej izkorišča svoje sposobnosti na področju informacijske in komunikacijske tehnologije za vzpostavitev učinkovitih zdravstvenih sistemov in storitev z visokimi donosi na investicije. Shranjevanje v oblaku NHI omogoča učinkovitejšo izmenjavo zdravstvenih zapisov, medtem ko sprejetje mednarodnih standardov, kot je Fast Healthcare Interoperability Resources, izboljšuje mednarodno izmenjavo zdravstvenih podatkov. Poleg tega se z vključevanjem tehnologij s pomočjo umetne inteligence pospešuje razvoj pametnega zdravstvenega varstva. Denimo, uvedba virtualne kartice zdravstvenega zavarovanja in aplikacije My Health Bank omogoča upravljanje osebnih zdravstvenih podatkov v realnem času in ljudem pomaga, da sprejemajo odločitve, ki spodbujajo zdravje.

Leta 2008 je Tajvan uvedel ocenjevanje zdravstvene tehnologije in spodbudil oblikovanje politike, osnovane na dokazih. Pospešil je tudi vključevanje novih načinov zdravljenja, kot so genske in celične terapije, v sistem nacionalnega zdravstvenega zavarovanja.

Tajvan kljub političnim izzivom nenehno sodeluje v mednarodnih zdravstvenih zadevah in si prizadeva podpirati svetovni zdravstveni sistem. FOTO: Shutterstock

Poleg tega Tajvan kljub političnim izzivom nenehno sodeluje v mednarodnih zdravstvenih zadevah in si prizadeva podpirati svetovni zdravstveni sistem. Med pandemijo covida-19 je Tajvan odigral ključno vlogo pri izmenjavi zalog, strategij in izkušenj ter se izkazal kot zanesljiv globalni partner. Tajvanska zgodba o uspehu pri izvajanju univerzalnega zdravstvenega zavarovanja ponuja dragocene izkušnje za države po vsem svetu. Z deljenjem naših izkušenj na področju univerzalne zdravstvene pokritosti, finančnega upravljanja in digitalnega zdravja, upamo, da bomo drugim državam olajšali doseganje cilja WHO o univerzalni zdravstveni pokritosti.

V tem hitro spreminjajočem se svetu zdravstveni izzivi presegajo meje, zato je globalno sodelovanje postalo bistveno za reševanje različnih zdravstvenih kriz. Kljub temu pa zaradi Kitajske, ki izkrivlja resolucijo generalne skupščine Združenih narodov 2758 in resolucijo 25.1 Svetovne zdravstvene skupščine, Tajvanu še vedno ni omogočeno sodelovanje v WHO, najpomembnejšem organu za globalno zdravstveno sodelovanje. Nobena od teh resolucij sploh ne omenja Tajvana niti ne navaja, da je Tajvan del Ljudske republike Kitajske. Zato ti resoluciji nimata nobene pristojnosti, da bi LRK podelili kakršno koli pravico do zastopanja Tajvana v Svetovni zdravstveni organizaciji.

Glede na to in zaradi ohranjanja temeljnih vrednot ZN, kot sta vključenost in univerzalnost, pozivamo WHO in vse zadevne strani, naj priznajo pomemben prispevek Tajvana k svetovnemu javnemu zdravju in človekovi pravici do zdravja. WHO mora nujno sprejeti bolj odprt pristop in pokazati prožnost ter se držati načel strokovnosti in vključenosti. Tajvan bi bilo treba pragmatično vključiti v Svetovno zdravstveno skupščino in vsa srečanja, dejavnosti in mehanizme WHO, zlasti tiste, ki se nanašajo na pandemski sporazum. Tajvan iskreno upa, da bo sodeloval z mednarodno skupnostjo pri oblikovanju prihodnosti zdravstvenega varstva brez meja, ki uresničuje temeljno človekovo pravico do zdravja, določeno v ustavi WHO, in vizijo ZN, da nihče ne sme biti zapostavljen.

***

Dr. Chiu Tai-yuan je minister za zdravje in socialno varstvo Republike Kitajske (Tajvan).