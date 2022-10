Sprememba namembnosti ljubljanske železniške postaje

Iz sredstev javnega obveščanja smo občani zvedeli, da je ljubljanski mestni svet potrdil lokacijsko preveritev za območje ljubljanskega potniškega centra in odobril tudi spremembo namembnosti obstoječe stavbe železniške postaje v hotel.

Kaj je vzrok tej debilni zamisli? Hotel neposredno ob štirih tirih, namenjenih za železniški tovorni promet z mimovozečimi tovornimi vlaki vsake tri minute dan in noč!?! Je mogoče vzrok pomanjkanje prostora med železniško zgradbo in železniškimi tiri za tovorni železniški promet, kar onemogoča povezavo obstoječe železniške postaje s ploščadjo nad tiri? Prostor, namenjen rekonstrukciji in razvoju železnice, je stisnjen med zgrešenim projektom južne in severne Emonike.

Gospod župan, preusmerite tovorni železniški promet na južno-vzhodno obvoznico in nam ohranite postajo z namembnostjo, ki jo ima že 178 let!

Železniška postaja je ponos vsakega mesta, ki mu je mar za lastno preteklost.

Ljubljanska železniška postaja je bila dokončana 18. aprila 1848. Je ena izmed prvih v Evropi. Najstarejša železniška postaja na svetu je bila zgrajena leta 1836 v Liverpoolu. Najstarejša železniška postaja na svetu, ohranjena in v funkciji, je v Leipzigu, zgrajena leta 1844, samo štiri leta pred ljubljansko. In če pogledamo v svojo sosesko, kdaj so navedena mesta dobila železniško postajo: Dunaj leta 1838, Gradec leta 1847, Trst leta 1857, Celovec leta 1863, Reka leta 1873.

Železniško postajo v mestu Lille, kjer se je ob obisku naših arhitektov rodila ideja o ljubljanski Emoniki, so začeli graditi leta 1869. Vzhodna fasada postaje Lille Flanders je prenesena iz Pariza, kjer so leta 1860 demontirali fasado stare severne železniške postaje (Gare du Nord) in jo leta 1869 ponovno sestavili v okras mestu Lille.

Ljubljanska železniška postaja mora ostati v funkciji kot vhod v nadgrajeno železniško postajo. Izguba aktivne funkcije postaje, ki jo je leta 1980 obnovil arhitekt Marko Mušič, bi bila nepopravljiva škoda.

Ne uničujte naše kulturne dediščine, ponosa našega mesta!

In kako je sploh mogoče, da o zaščiteni zgradbi železniške postaje odločajo po diktatu ljubljanski mestni svetniki, saj bi o njeni prihodnosti lahko odločala le Ministrstvo RS za kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine?