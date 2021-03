Stranke naj se povežejo v blok Divja

»Janša nas reže kot salamo,« je leta 2008 izjavil član izvršilnega odbora Nove Slovenije in nekdanji državni sekretar na ministrstvu za delo Marko Štrovs.



Enako se dogaja zdaj s poslanci Desusa, ki so že »zrezani«, na isti poti pa je tudi SMC oziroma njegovi poslanci. O poslancih Nove Slovenije ne morem soditi, čestitam pa gospe Ljudmili Novak za izjemno pokončno držo, kar se pozna tudi na anketah in lestvicah priljubljenosti politikov.



Hipotetični razrez po zadnji anketi vox populi daje trenutni koaliciji 33 poslancev, opozicijske stranke pa bi zbrale 57 poslanskih mest. Vendar ima SDS še vedno najvišjo podporo – 17,1 odstotka. Torej, kaj morajo storiti v opoziciji? Nič zaletavanja, nič KUL, nič interpelacij. Pred volitvami (ko bodo) po zgledu Demosa pred dobrimi 30 leti sestavijo en blok vsaj petih strank in najbolje uvrščeni stranki na volitvah pripada mesto premiera (glej Peterle).



Vsak od predsednikov in obeh predsednic strank ima močan ego, a bo treba stopiti korak nazaj, pripraviti dober program in mandat dati tistemu, čigar stranka dobi največ glasov. Predlagam ime bloku strank – Divja (dovolj imamo vladavine janšizma).



Ne bi rad politikov in politologov učil, a naj razmislijo o predlogu.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: