Janez Janša že načrtuje kampanjo za partnerje

V nadaljevanju preberite:

Kot kažejo razmerja moči med pozicijo in opozicijo, je predsedniku vlade Janezu Janši uspelo konsolidirati vladno posadko do te mere, da lahko mandat svoje tretje vlade pripelje do konca, torej do rednih volitev. V drugem letu mandata Janša koalicijskim partnerjem, ki bodo ostali zvesti, ponuja predvolilne projekte, večinoma iz evropskega denarja, in postopno umiritev političnih razmer v drugi polovici leta, ko bo Slovenija predsedovala svetu EU.