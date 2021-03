Del opozicije z ustavno obtožbo nad Janšo

V nadaljevanju preberite:

Predsedniki parlamentarnih strank in vodje poslanskih skupin, z izjemo strank LMŠ in Levice, so z ministrom za zdravje Janezom Poklukarjem ter strokovno skupino pod pokroviteljstvom predsednika republike Boruta Pahorja načeli temo strategije boja z epidemijo. A namesto želenega poenotenja politike se je razdor med pozicijo in opozicijo še nekoliko poglobil, ravno zaradi vprašanja nenabave vseh razpoložljivih cepiv, ki so bila Sloveniji na voljo v okviru skupnih evropskih nabav.