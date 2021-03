Napovedana dolga razprava s predvidljivim izidom

Skoraj sedemnajst ur je danes predvidenih za razpravo v državnem zboru ob interpelaciji o delu ministra za delo, družino in socialne zadeve Janeza Ciglerja Kralja. Seznam očitkov opozicije in njihove utemeljitve so obsežni, a ni prav verjetno, da bi jim z njimi uspelo prepričati parlamentarno večino.



Poslanci LMŠ, SD, Levice in SAB so kritični do štirih področij njegovega resorja: odgovornosti za neučinkovito ukrepanje pri zajezitvi širjenja virusa sars-cov-2 v domovih za starejše, ker se v vsem tem času delovnopravna zakonodaja ni prilagodila epidemiji, da bi, denimo, spodbujala delo od doma, kar bi preprečilo širitev okužb na delovnih mestih. Očitajo mu neustrezen dialog s socialnimi partnerji in neodzivnost ob predlogih določb, ki posegajo v pravice zaposlenih, ter koruptivno in klientelistično ravnanje pri javnem razpisu ministrstva za sofinanciranje projektov pomoči najbolj ranljivim skupinam prebivalstva, pri katerem so sredstva odobrili sedemnajstim od 135 prijavljenih organizacij, med njimi 130.200 evrov Zavodu Iskreni, katerega soustanovitelj je bil tudi minister.



»Pridobili smo podatke o številu praznih postelj v domovih, ki so bili najbolj izpostavljeni v prvem in drugem valu epidemije, ter kakšni so razlogi za to. S tem se je še dodatno potrdil naš sum in eden izmed glavnih očitkov, da je minister s svojim nedelovanjem izpraznil postelje v domovih, kajti glavni razlog zanje so smrti oskrbovancev zaradi koronavirusa,« je poudarila poslanka LMŠ Jerca Korče. »Naj ne išče izgovorov v prejšnjih vladah ali celo v nekih namišljenih zunanjih sovražnikih. 2057 je bilo teh smrti. Sprašujemo se, koliko bi jih lahko preprečili, če bi domove pripravil na preteči drugi val in če bi opravil dolžno ravnanje ter slišal pozive mnogih,« utemeljuje poslanka LMŠ.



»Ta interpelacija ne bo kot druge. Jemljem jo kot priložnost, da postavimo ogledalo slovenski družbi. Izkazalo se bo, česa vsega v Sloveniji v preteklem desetletju nismo naredili na področju oskrbe najranljivejših oziroma starejših,« se je odzval Janez Cigler Kralj, ki meni, da ni čas za ločevanje in nestrpnost, ampak za preseganje delitev in iskanje izhodne strategije za obdobje po epidemiji. »Naša ključna skrb je ves čas namenjena starejšim. Prepričan sem, da smo naredili vse, kar je bilo v danih razmerah mogoče,« med drugim odgovarja na glavni očitek.



Vse kaže, da bo Cigler Kralj tudi po današnji seji še naprej vodil resor dela, družine in socialnih zadev – vlagatelji interpelacije imajo skupaj 39 glasov, podprl jo bo tudi Dejan Židan (SD), ki je imel, zaradi dobrega sodelovanja s Cigler Kraljem, ob vložitvi sicer zadržke, a pravi, da se z glasovanjem o posameznem ministru glasuje tudi o slabi vladi, ki kolektivno sprejemajo slabe odločitve, ki škodijo Sloveniji. Ministra bo predvidoma branila vsa koalicija (SDS, NSi, SMC), v SNS so napovedali, da ne bodo glasovali proti njemu, v Desusu pa, da bodo glasovali po svoji vesti.



Mediana je med 8. in 12. marcem izvedla raziskavo, v kateri je 703 anketirane vprašala, kako upravičena se jim zdi interpelacija posameznih ministrov. Med vsemi tremi člani vlade, ki jih je doletelo to sredstvo nadzora nad njihovim delovanjem, so bili respondenti še najbolj prizanesljivi prav do ministra za delo. Dobrih 40 odstotkov sodelujočih v poizvedbi je izrazilo strinjanje z njegovo interpelacijo, slabih 35 odstotkov je odgovorilo, da ni upravičena, četrtina se o zadevi ni izrekla. Pri ministrici za izobraževanje Simoni Kustec se je več kot 53 odstotkom interpelacija zdela upravičena, pri ministru za kulturo Vasku Simonitiju pa polovici vprašanih.

