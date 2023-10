To bi bil veličasten pomnik osamosvojitve

Vem. Zdaj res ni pravi čas. Kdaj pa sploh bo – za NUK II?

Že dobra tri desetletja se vleče saga o gradnji nove Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK II).

Moja, zdaj že skoraj »pokojna« Interakcija je pripravljala promocijo gradnje v devetdesetih letih, prospekte o projektu, proučevali smo bralske navade Slovencev, jih seznanjali s pristopom in pripravami na gradnjo, zbirali sredstva za obnovo redkih rokopisov … skratka, trudili smo se, in ni nam vseeno, da bo spet vse, skoraj gotovo in dobesedno, splavalo po vodi.

Pred praznikom slovenske osamosvojitve sem nekaterim znanim in vplivnim Slovencem predlagal, da bi postal NUK II simbolni spomenik naše osamosvojitve. Spominska plošča, relief na stavbi in čimprejšnja zgraditev – morda celo do 35-letnice – bi pokazali našo veličino. Sama osamosvojitev in njeni akterji pa bi lahko dobili svoje mesto v spodobnem prikazu v bližnji, zelo redko dejavni Galeriji Spomeniškovarstvenega centra na vogalu.

Lahko bi bilo elegantno, sodobno, svetovljansko.

Čez nekaj dni bo v Frankfurtu praznik slovenske knjige. Nekaj več bo treba storiti, da povežemo svojo samobitnost in književne zaklade. Da ne bo čas tekel kar tako, leta naprej. In bodo šla sredstva le za načrte …