Nove pridobitve Narodne in univerzitetne knjižnice

Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) ima v hrambi 2,9 milijona enot gradiva, del katerega sta tudi temeljna zbirka znanstvene literature in nacionalna zbirka Slovenika. Pridobitve, ki poleg obveznega izvoda širijo zbirko, prihajajo tudi z darovi in nakupi.

»Mednje spadajo zapuščine, ostaline in arhivi, ki so pomembne priče umetniškega ali znanstvenega procesa, in tudi ostalo tiskano ter rokopisno gradivo, vezano na kulturno in znanstveno dediščino slovenskega naroda,« so v sporočilo za javnost zapisali v NUK.

V dar so dobili dnevnike Alme Karlin. FOTO: NUK

Med izstopajočimi darovi letošnjega leta je obsežno gradivo plesalke in ilustratorke Marije Vogelnik, arhiv pesnika Toneta Kuntnerja, starejša rokopisna gradiva Frana Levca (tudi korespondenca s Cankarjem, Gregorčičem in Erjavcem). Prejeli so rokopisno zapuščino Jožeta Hudečka, študijsko gradivo dr. Pavla Zdovca, rokopisni ostalini Avgusta Žigona in Daneta Zajca ter pesem Ksaverja Meška. Pridobitev so tudi potovalni dnevniki Alme Karlin, ki jih je avtorica lastnoročno opremila z vinjetami in fotografijami. Zbirka je bogatejša tudi za ostalini Franca Šturma in Alberta Strune.

Pismo Ivana Cankarja FOTO: NUK

»V zbirki starih tiskov je odslej na voljo tudi zbirka pisem iz korespondence med Svetim sedežem in Napolenom Correspondenz zwischen dem römischen und französisch-kaiserlichen Hofe (1808), v slikovno zbirko smo prejeli 16 škatlic z negativi na steklenih ploščah in na celuloidnih nosilcih, ki jih je ustvaril slovenski slikar in skladatelj Saša Šantel, dar družin Zorman in Križaj. V NUK je prispela tudi Begunska knjižnica Zdravka Novaka, ena najpopolnejših zbirk tovrstnega gradiva, ki obsega nekaj več kot 700 naslovov tiskov, ki so nastali v begunskih taboriščih v Avstriji in v Italiji po koncu druge svetovne vojne. Ddr. Igor Grdina je NUK daroval štiri pisma Josipa Ipavca.«

Velika pridobitev je zapuščina Tomaža Šalamuna. FOTO: NUK

Odmevnejši nakup letošnjega leta je rokopisna zapuščina Tomaža Šalamuna. Slikovno zbirko so obogatili s plakati Neue Slowenische Kunst in Novi rock ter tremi fotografijami s snemanja zvoka legendarnega slovenskega filma Kekec iz leta 1951.

»Pridobili smo tudi perorisbe Franceta Podrekarja in Maksima Gasparija ter ilustracije Milka Bambiča, Antona Koželja, Melite Vovk, Cirila Abrama in Ivana Vavpotiča. Veduti z naslovoma Die Stadt Mahrburg in Die Stadt Cilli sta se pridružili zbirki vedut Štajerske in Koroške založnika F. X. Stöckla z začetka 19. stoletja. Uspelo nam je tudi izpopolniti serijo šestih vedut iz Kunikejeve suite, ki so relevantne za naš prostor z grafičnimi listi Unter Steyermark. Markt und Ruinen Weitenstein, Illyrien. Stadt Laibach ter Ober Steyermark. Kreisstadt Cilli.«