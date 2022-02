V Delu 22. januarja na 10. strani je novinar Bojan Rajšek pod naslovom V Domžalah bi najprej gradili, potem pa rušili bogato popisal probleme in zagato Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) v zvezi z ureditvijo domžalske železniške postaje in tirov kamniške proge. Domžalska občina bi najprej gradila, potem podirala, vkopavala, elektrificirala in imela bi drugi tir.

Veste, vsak »kekec«, ki se postavi v prvo vrsto za izvolitev za župana Domžal, ima polna usta ureditve kamniške proge in njene super sodobne preureditve z elektrifikacijo. Baje bo vozil »maglev« vsakih 20 minut v Ljubljano in nazaj, da bo ekološko. Za zdaj imamo še »ta stare kanarčke« iz 70. let prejšnjega stoletja, pa nekaj novih švicarskih »dizelc«, najboljša je pa tovorna vlakovna kompozicija z dizelsko »kennedyjevko« (lokomotivo), ki rohni s približno 300 decibeli in izpuhom kot ladja križarka … ob 3.30 zjutraj. Tovorni vlaki so tako ali tako edini rentabilni, pravijo na Slovenskih železnicah.

Na občini imajo že vse mandate sedanjega župana (od leta 2006) težave z orientacijo in odločitvami. Sicer najraje polagajo asfalt, prenovili so vodovod, vzorno uredili brežine Kamniške Bistrice in še nekaj posegov. Tu se zgodba konča – pri rednih nalogah ljudi, ki so v občinski upravi.

Menda ne dajo termina za sestanek in dogovor – to je stalnica te uprave, ne znajo se pogovarjati. Radi bi, da bi bile Domžale prostor »zadovoljnih ljudi«, kot opletajo na vsakem koraku, a je to samo pobožna želja.

Službo za prijave na evropske razpise so ustanovili lani (ker imamo v Domžalah raje, da nam nihče ne podari denarja), parkirna hiša za vozače z vlakom v Ljubljano (zgrajena že davno tega, tudi z evropskim denarjem) je prazna, ker je čisto v centru, na najboljši lokaciji, brezplačno makadamsko parkirišče. Tam parkira večina zaposlenih na občinski upravi pa tisti, ki pot nadaljujejo z vlakom, in še nekaj rezidentov, ki ne morejo parkirati drugje. Čez palec tam leži približno 300.000 evrov denarja na leto, če pri zaračunavanju parkirnine nismo oderuhi.

Se vam zdi, da se bo premaknilo?