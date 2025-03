Zdravje, cigarete in visoka cena zdravila

Delo in drugi mediji neredko poročajo o pogostosti posameznih bolezni pri nas in kaj storiti, da bi se zdravstveno stanje izboljšalo. Tako izvemo, da je pljučni rak med najpogostejšimi obolenji in da temu zelo pogosto botruje kajenje. Praviloma sledi opozorilo o nevarnosti in posledicah kajenja. Takšna opozorila najdemo tudi na škatlicah cigaret.

Toda cena cigaret je pri nas med najnižjimi med evropskimi razvitimi državami. Znaša približno od 4,50 do 5,50 evra za paketek. Cigarete so pri nas nekako najmanj dvakrat cenejše kot v večini drugih razvitih evropskih držav.

Obstaja pa obratno cenovno sorazmerje, ko gre za zdravilo za odvajanje od kajenja nicorette. Škatlica žvečilnih gumijev nicorette stane pri nas v lekarnah in drugod od sedemnajst (17) do devetnajst (19) evrov, kar je astronomsko več kot v mnogih najrazvitejših evropskih državah. Na primer na Finskem in v Franciji je cena škatlice nicorett pet (5) evrov oziroma več kot trikrat nižja kot pri nas. S prijateljem – ki je pred kratkim obiskal Norveško, eno najdražjih držav v Evropi, kjer pa je cena škatlice nicorett približno toliko kot na Finskem in v Franciji – sva tozadevno ogorčeno, pa tudi nekoliko hudomušno ugotavljala, da bi potovanje iz Slovenije s kovčkom, polnim cigaret, in njihova prodaja v teh državah ter vrnitev v Slovenijo s polnim kovčkom nicorett za prodajo v Sloveniji, vsakič pomenila ogromen dobiček.

Vendar, šalo na stran. Kako je mogoče, da imajo nicorette v Sloveniji takšno astronomsko oderuško ceno? Kje so javne ustanove za zdravje, ki sicer propagirajo nevarnost kajenja in potrebo po odvajanju od te nevarne razvade? Kje so ustanove za zaščito potrošnikov? Kako je mogoče, da si trgovci pri nas lahko dovolijo kaj takega?