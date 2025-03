Zdravljenje na podlagi napačne diagnoze (2)

Doc. dr. Aleš Vesnaver je v svojem prispevku Zdravljenje na podlagi napačne diagnoze (Delo, 25. februarja, stran 7) navedel več netočnosti glede plačevanja programov zdravstvenih storitev v UKC Ljubljana (v nadaljevanju UKC LJ) s strani ZZZS. To je še posebej nerazumljivo, ker gre za zdravnika, ki je še lani oziroma skoraj trideset let delal na Kliničnem oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo UKC LJ (oddelek), od leta 2011 pa je imel tudi dovoljenje za delo zunaj UKC LJ.

Če pogledamo le podatke za zadnji dve leti, ti dokazujejo, da predstojnik oddelka ni imel nobenega razloga za to, da bi po navedbah doc. dr. Vesnaverja »na začetku novembra vsako leto« povedal svojim sodelavcem »porabili smo vsa letošnja sredstva ZZZS. Prosimo vas, da do konca leta delate čim manj oziroma samo urgentne primere.« V letu 2024 je namreč UKC LJ realiziral ambulantni program maksilofacialne kirurgije le 89,9-odstotno, pri čemer je bil ZZZS pripravljen za ta program plačati 120 odstotkov, kar za UKC LJ pomeni izpad prihodkov v višini skoraj 600.000 evrov. V letu 2023 pa je bil isti program realiziran 98,7-odstotno, pri čemer je ta program na podlagi zakona ZZZS večino leta plačeval količinsko neomejeno (po dejanski realizaciji).

Tudi podatki o bolnišničnih operacijah in posegih (tako imenovani primeri SPP) v UKC LJ za leti 2024 in 2023 kažejo, da program ZZZS ni bil 100-odstotno realiziran, pa čeprav ZZZS številne programe (npr. kirurško zdravljenje rakavih bolezni, operacije nosu, ušes, ust in grla) že več let plačuje količinsko neomejeno. Iz tega razloga (premalo opravljenih obravnav v bolnišnični dejavnosti) je UKC LJ v letu 2024 utrpel izpad prihodka v višini več kot 20 milijonov evrov in v letu 2023 več kot 30 milijonov evrov.