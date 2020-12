Anita Ogulin: Odnosi znotraj družine so res vse bolj krhki

Dober del dobrote je v tem, da želiš biti dober. Predsednica Zveze prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste - Polje Anita Ogulin si to že skoraj pet desetletij ne le želi, temveč vsak dan znova živi. V pisarni, od doma in na terenu tudi v obdobju epidemije koronavirusa pogumno pomaga prav vsakomur, ki se je znašel v temi brez upanja. Čez nekaj dni bo (ZPM) Ljubljana Moste - Polje sodelovala z odmevnim 28-urni dobrodelnim maratonom, ki ga pripravlja Denis Avdić z ekipo. V pogovoru je med drugim dejala, da se revščina širi in poglablja že od osamosvojitve Slovenije. Po njenih besedah v Sloveniji živi pod pragom tveganja revščine mnogo več kot 40.000 otrok, ki jih navaja statistika; ta številka se je letos še povišala. Priča je zgodbam, ko otroci spijo na tleh, pod mizami, v drugih skritih kotičkih bednih stanovanj, da lahko uidejo udarcem, ali bežijo iz domov.