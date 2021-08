Več kot deset let je minilo, odkar so v Tuniziji decembra 2010 izbruhnili protesti in naznanili gibanje, v katerem so številni videli začetek demokratičnega razvoja na širnem območju med Perzijskim zalivom in Atlantskim oceanom. Od pričakovanj ni ostalo veliko. Nedavni de facto državni udar s podporo vojske v Tuniziji – ne gre za klasičen vojaški puč, saj je popolno oblast prevzel predsednik Kais Sajed – je odpihnil edino kolikor toliko uspešno oziroma od drugih vsaj manj neuspešno zgodbo zadnjega desetletja. Arabsko pomlad je vzela arabska zima.