Baletniki se lahko po zahtevnosti poklica primerjajo le z rudarji

»Ljubljana ima iz leta v leto bolj izobraženo baletno občinstvo, balet zanima tudi mlade, predstave so razprodane,« pravi nekdanji uspešni baletnik, predsednik Društva baletnih umetnikov Slovenije in trenutno še vedno tudi predsednik sveta SNG Opera in balet Ljubljana Tomaž Rode. Toda možn­osti za izboljšave so vedno. Pogreša predvsem več sodelovanja med našima javnima zavodoma in upa na nekatere sistemske rešitve. »Balet je poslanstvo,« pravi, »čeprav baletnike po fizični zahtevnosti poklica lahko morda primerjamo le z rudarji, pa še tu mislim, da bi balet zmagal.«