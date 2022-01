Barcelono je zapustil bog, zdaj vlada boginja

V nadaljevanju preberite:

Pri moških so bila mnenja (spet) deljena, tudi največji posamezni nagradi za dosežke v minuli sezoni pa sta si Lionel Messi in Robert Lewandowski razdelila. Drugače je bilo v ženski karavani, v kateri je bilo skoraj vse v znamenju Barcelone in velike španske zvezde Alexie Putellas. To je njena zgodba, ki jo je močno zaznamovala tudi nenadna smrt očeta, ki je bil in ostaja gonilna sila njene kariere.