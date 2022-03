Bili bi preveč vznemirjeni, če bi na TV občutili vso tesnobo vojne

V nadaljevanju preberite:

Naši ljudje so spet na terenu, signala še vedno nismo našli, dela Roberta Perišića pa ostajajo aktualna. Četudi se njegova romana občutno razlikujeta, leta 1969 rojeni hrvaški književnik tako v Našem človeku na terenu kot v Območju brez signala (med drugim) tematizira posledice, ki jih vojna pusti na človeški psihi.

»Po mojem mnenju je treba pisati tudi o temah, ki se večini zdijo neprivlačne. Če bi me kdo vprašal, kaj ustvarjam, in bi mu rekel, da pišem o obnovi neke tovarne v majhnem mestu … bi ta človek najbrž pomislil, zakaj bi to sploh bral,« je o svojem romanu, po katerem je v koprodukciji hrvaške nacionalne televizije in slovenske produkcijske hiše Perfo nastala tudi tv-serija, pripovedoval avtor, ko smo se dobili v njemu ljubem, odmaknjenem lokalu v središču Zagreba.