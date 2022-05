Bojana Košnik Čuk: V zasebno življenje se vrača romantika

V članku preberite:

»Na začetku kariere sem se na izobraževanju v Švici okužila s tem poklicem in ne bi ga zamenjala za nič na svetu,« pravi Bojana Košnik Čuk, ki je v svoji dolgi in bogati karieri vodila številne protokolarne službe v naši državi, že skoraj 20 let pa o kulturi vedenja predava v Šoli bontona, ki deluje v njenem podjetju. Ravnokar končuje svojo drugo knjigo z naslovom Bonton za 365 dni, želi pa si, da ljudje kulture vedenja ne bi dojemali kot nekaj nepotrebnega in omejujočega, ampak kot pravila, ki lahko naše sobivanje naredijo prijetnejše.