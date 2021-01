Britney Spears: Dolga pot k svobodi

Oboževalci in drugi podporniki so slavno pevko, izvrstno plesalko in mamo dveh sinov, začeli strastno javno podpirati lani v okviru gibanja #FreeBritney. To zajema vse več posameznikov in organizacij za bolj proti nasilju nad ženskami ter za pravice ljudi s posebnimi potrebami. Vse od leta 2008, ko je ameriška zvezdnica pod pritiskom slave in zlorabe opojnih substanc doživela več živčnih zlomov, je glavni skrbnik njenih poslov in premoženja, vrednega kar 59 milijonov dolarjev, njen oče James Spears. Ironično je, da so številne pop uspešnice Britney Spears postale samoizpolnjujoče se prerokbe.