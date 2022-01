Če je uspelo fantu iz favele, lahko uspe tudi drugim

V nadaljevanju preberite:

Kdor je v preteklem desetletju spremljal slovenski klubski nogomet, vsaj bežno pozna uspehe Marcosa Tavaresa: najboljši strelec v zgodovini prve slovenske nogometne lige, strelec odločilnega zadetka za napredovanje Maribora v ligo prvakov, osemkratni državni prvak. Legenda kluba. Ozadje vseh omenjenih dosežkov najdemo v njegovi biografiji Legenda, ki sta jo napisala Janja Vidmar in Boštjan Narat, toda knjiga je vse prej kot suhoparno naštevanje športnih uspehov.

Še posebno v prvem delu 37-letni Brazilec s slovenskim potnim listom spregovori o dogodkih, ki so ga izoblikovali kot osebo. O odraščanju v favelah Porto Alegreja in nenadnem uspehu, ki mu je, trinajstletniku, povsem zmešal glavo. O prijateljevanju in ponočevanju z Ronaldinhom, zakockanem talentu in o tem, kaj se zgodi, če se osemnajstletnik usodno zaljubi v šestindvajsetletno mater samohranilko. O iskanju sprave s samim sabo in priložnosti, ki se mu je ponudila v Sloveniji. O tem, kako je hodil na Kalvarijo in prosil Boga, naj mu da še eno priložnost. Zadnjo. »Grič ne bi mogel imeti primernejšega imena. Vsako jutro sem se spravil tja gor, med vinograde, gledal sem stadion in mesto, v katerem sem se nenadejano znašel. Mesto, v katero sem polagal svoje poslednje upe.«