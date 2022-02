Če se skregaš, splezaš na jambor

V nadaljevanju preberite:

Kočijaž bi težko z jadrnico obplul svet. Kočjaž, pa še Peter povrh, se je te sanje namenil v dveh letih in pol, morda pa malo več, uresničiti s partnerko Natalijo Ogrinc. Na pot se je 41-letni Novomeščan z dvanajstmetrsko jadrnico Timy odpravil v začetku septembra, zdaj je za morjeplovcema dobrih pet mesecev odisejade in ta čas občudujeta Martinik. Kočjaž je nekoč začutil, da je njegov element voda, uživa, če je na njeni gladini ali pod njo. Bil je kolesar, delal je na policiji, zbolel za rakom, ustanovil jadralni klub in si skoraj sočasno brez pomoči zlate ribice izpolnil tri največje želje.