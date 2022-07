Darja Pavlin: Ljubljenčka si raje predstavljajmo kot teto ali strica

V nadaljevanju preberite:

Ljubezen do živali nas čustveno bogati, a včasih vodi tudi v skrajnosti. O tem, da naj bi bila pes ali mačka načeloma enakovreden družinski član in zakaj v tujini vse bolj razširjeno kloniranje hišnih ljubljenčkov sproža pomisleke, ter koliko stane, sva se na Kliniki za male živali v okviru Veterinarske fakultete v Ljubljani pogovarjali z dr. Darjo Pavlin, dr. vet. med., ki je tudi vzrediteljica mačk britank in mama dveh hčerk.