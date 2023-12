Denis Avdić: Svoja otroka imam zelo rad, a nisem njun prijatelj

V nadaljevanju preberite:

Denis Avdić se s kolegi bojevito pripravlja na novo rundo dobrih del. V sejni sobi njegovega delodajalca sva se sproščeno pogovarjala o tem, kakšne misli se mu podijo po glavi pred 21. decembrom, ko bodo z uigrano ekipo na Mestnem trgu v Ljubljani devetič zapored izpeljali 28-urni dobrodelni zimski maraton, tokrat poimenovan Zahvalaton.

Zahvalaton je, kot ste razložili tudi v svoji jutranji oddaji, posvečen vsem poslušalcem, ki so ob hudih, strašljivih dogodkih v tem letu donirali veliko denarja. Ali bo tokratni tradicionalni zimski dobrodelni dogodek drugačen od prejšnjih le simbolično ali tudi programsko?

Tudi programsko bo precej drugačen. Ljudje so v zelo kratkem obdobju donirali že ogromno denarja. Deželak junak je bil junija in zbrali smo milijon dvesto tisoč evrov. Ni minil niti mesec in pol, ko so 4. avgusta sledile poplave in sta bila zbrana dva milijona in pol. Na septembrski dobrodelni nogometni tekmi v Stožicah so bili zbrani že trije milijoni evrov in pol. Ljudje so res že dali veliko. Prav zato smo si rekli, naredimo 28-urni dobrodelni zahvalaton. Moramo ločiti, da je bil denimo v okviru akcije Deželak junak zbrani denar namenjen samo temu, da so otroci šli na morje.

Avgustovski maraton in nogometna tekma sta prinesla denar le za prizadete v poplavah. To seveda ne pomeni, da decembra ni družin, ki so sicer imele srečo, da njihovega doma ni poplavilo, a še vedno živijo v takšnih razmerah, da potrebujejo pomoč. Denar zanje bomo še vedno zbirali z esemesi Pomagam5 na 1919, letos po novem pa je mogoče na isto številko poslati tudi Pomagam10 ter tako darovati deset evrov. Razlika v radijskem programu bo, da ste do zdaj slišali, za katere družine smo zbirali denar. Letos pa boste slišali družine, ki ste jim že pomagali, kako živijo po prejetih sredstvih.

Koliko družin bo? Ste že izvedeli za katero od teh zgodb? Katera se vas je do zdaj najbolj dotaknila?