Denis Avdić: Prvič med gosti ne bo politikov

Donacije omogočijo reset, torej nekakšno ponastavitev, vrnitev na točko nič, ko lahko ljudje pozabijo na dosedanje breme, ki se ga nikakor niso mogli rešiti. Denis Avdić v resnici ve, kako je, ko določenih stvari nimaš in ne moreš imeti; tudi sam je kot begunec leta 1992 prejemal stvari z Rdečega križa – od oblačil do hrane. Prejemnik šopka viktorjev pravi, da nagrade niso dokaz, da si hud frajer. Šele ko to razumeš, si lahko resnično ti, dober človek in pomirjen s seboj. To mu je nekoč, pravi, dobro razložil Gašper Tič, ko je dal za primer finale športne tekme; če si preveč čustveno obremenjen s tem, da si želiš zmagati in kako veliko ti to pomeni, boš zagotovo naredil kakšno usodno napako.