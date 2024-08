Tisti občutek v srcih in želodcih v nedeljo zvečer

V nadaljevanju preberite:

Nezdravo delovno okolje vpliva na produktivnost zaposlenih, povzroča stres, anksioznost in v skrajnih primerih vodi v izgorelost. Stara modrost uči, da riba smrdi pri glavi in v podjetjih pogosto ni nič drugače, gnojnica se od vrha zliva navzdol in zastruplja ozračje, povzroča pa tudi otipljivo poslovno škodo. Pri Gallupu so lani izračunali, da slabo vodenje ameriška podjetja stane kar 630 milijard na leto.

Resno opozorilo, da moramo ukrepati, so zdravstvene težave, ki se začnejo kopičiti zaradi stisk na delovnem mestu. Možgani, ki so nenehno pod stresom, preklopijo na odziv bori se ali zbeži, če so v tem stanju dlje časa, pa davek plačamo z zdravjem. Zaposleni v toksičnih okoljih poročajo o stresu, tesnobi, depresiji, pa tudi o prebavnih motnjah, težavah s spanjem, omotici, bolečinah in napadih panike.