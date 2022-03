Dokler še imam pisateljsko kondicijo, nimam pravice umoriti likov

V nadaljevanju preberite:

Pri založbi Pivec izšel Tajkun, novi roman pisatelja Avgusta Demšarja. Gre za drugi del trilogije Vodnjaki, ki se dogaja v istoimenski pohorski vasi. Zločini se tokrat vrtijo okrog znanega podjetnika in enega premožnejših Slovencev Štefana Matjašiča in njegove družine. Založba je ob izidu knjige v Mariboru pripravila posebno detektivsko dogodivščino, saj so udeleženci preizkušali, koliko inšpektorja se skriva v njih. Do končne točke, torej odkritja Tajkuna, so jim pomagale kartice z namigi, citati iz knjige, ki so udeležence popeljali po prizoriščih dogajanja v knjigi. Namige sta jim med drugimi delila kar sam inšpektor Martin Vrenko, ki ga je oživil Dario Varga, in pisatelj Tone Partljič. Na cilju sta jih čakala izvod knjige in pogovor z avtorjem.