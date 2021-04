Edita Cetinski Malnar: V sebi vem, da se bomo še videli. Vsi štirje

V nadaljevanju preberite:



Že modri ameriški staroselci so vedeli, da je ob pomembnih življenjskih prelomnicah včasih treba spremeniti ime. Tudi oddajo Prava ideja na TV Slovenija so njeni ustvarjalci po trinajstih uspešnih letih predvajanja ter prejetju deseterice domačih in mednarodnih priznanj za kakovost preimenovali v Podjetno naprej. Z Edito Cetinski Malnar, idejno vodjo, ured­nico in voditeljico vse od leta 2008, sva se pogovarjali na zasnežen aprilski dan – o poslu in najtežjih osebnih bitkah, tudi o tem, kako je zmogla prenesti izgubo kar treh najbližjih oseb; vse so se poslovile v obdobju dveh let.