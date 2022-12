Ena obožuje testenine, druga prekmursko gibanico

V nadaljevanju preberite:

Še tako naporen in stresen dan si lahko izboljšamo z dobrim, doma pripravljenim obrokom. Pri nabiranju domiselnih idej nam lahko pomagata 33-letna Prekmurka Petra Trofenik in deset let mlajša Notranjka Maša Trubačev, ki nastopata v oddaji Šef doma na prvem programu javne televizije. Prve štiri delovne dni kuhata izmenično, le ob petkih skupaj.