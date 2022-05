Evrovizijska depresija

V nadaljevanju preberite:

Vsako leto se na račun evrovizijske evforije porabi ogromno črnila, pa tudi maskare za trepalnice, laka za lase in kilometri bleščeče niti. O nobenem globalnem fenomenu se ne kreše toliko mnenj kot o tem vseevropskem glasbenem tekmovanju in čeprav se zdi, da smo v dosedanjih 66 izvedbah slišali, videli in izvedeli že vse, se vedno znova čudimo spodrsljajem in presežkom države gostiteljice. Tokrat so bili na vrsti Italijani, da se izkažejo v vsem svojem sijaju, a so v dveh tednih, kolikor traja celotna prireditev z vajami, generalkami, sprejemi in nastopi vred, zagrešili nemalo zmede in novinarji in člani delegacij smo bili nenehno na robu živčnega zloma.