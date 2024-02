Festival Ruta: Skupnega imamo več, kot si priznamo

V članku preberite:

Ljubljanski del festivala Ruta je v MGL v petek odprla predstava Bodočnost v režiji Žige Divjaka. V njej sta moči in igralce združila MGL in Beograjsko dramsko gledališče (BDP). Med sodelujočimi smo zbrali vtise o nastajanju predstave in pomenu umetniškega povezovanja.