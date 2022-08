Franjo državi zlato, država njemu ...

V nadaljevanju preberite:

Kot 15-letnik je paraatlet Franjo Izlakar osvojil paraolimpijski bron, na največjem tekmovanju športnikov invalidov skupaj šest odličij, tudi prvo parazlato za samo­stojno Slovenijo. Večkratni svetovni prvak, tudi svetovni rekorder, je bil najboljši v suvanju krogle, po kolajnah pa je segal še v metu diska in tudi kopja. Medtem ko je zlatil ugled Slovenije po svetu, je bil deset let brezposeln, dolga leta pa se je kljub silnim zdravstvenim težavam boril tudi, da ga invalidsko upokojijo. Usmilili so se ga na rojstni dan.