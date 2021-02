Gimnastika na »must-do« seznamu vsakega starša

V nadaljevanju preberite:



Na vprašanje, kdaj je primerno in kdaj prepozno, da se začne človek ukvarjati z gimnastiko, Sašo Bertoncelj odgovarja, da bo vedno stal za trditvijo, »da je gimnastika ključna za vsakega športnika v zgod­njem otroštvu, od tretjega do desetega leta«. Če je trening pravilno zastavljen, se takrat priučijo osnovnih motoričnih vaj in gibov, ki se v tako rani mladosti tako rekoč »zapečejo« v možgane. »Prevali, stoje, salte, kolesa, opore na rokah, kolebanja na bradlji in krogih, skoki na ponjavah … S temi vajami dobiš predstavo, kje si v prostoru, kar koristi vsakomur, ne le športnikom. Zato bi moral biti trening gimnastike skorajda na 'must-do' seznamu vsakega starša.«