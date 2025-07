Hannah Mancini: Glasba je moja resnica

V nadaljevanju preberite:

V Ameriki je Hannah Mancini pri osmih letih močno prevzel nastop pevca Daryla Halla v priljubljeni zabavni oddaji. »Njegov glas je bil neverjeten in poln energije, v leopardjih pajkicah je obvladoval oder. Nekaj v meni je zaigralo in vedela sem: želim biti prav takšna pevka. Precej zabavna reminiscenca iz osemdesetih, a prav ta trenutek je v meni pustil trajen pečat,« nam je zaupala priljubljena pevka, ki že skoraj dve desetletji z možem Gregom in hčerko Astrid živi v Ljubljani.