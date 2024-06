Gradimo prihodnost s koreninami v preteklosti

V nadaljevanju preberite:

Podjetje Marles, ki se ponaša s 125-letno tradicijo delovanja, je pod novim vodstvom direktorja Tadeja Gosaka nedavno predstavilo svojo novo strategijo in spremenjeno celostno grafično podobo, ki so jo zasnovali v mariborski agenciji Zadrga. Tadej Gosak je za Nedelo predstavil vizijo podjetja in se izrekel tudi o smernicah in težavnih izzivih gradbeništva.